49歲港星吳文忻（現名吳忻熹，Nathaliie），1998年參加香港小姐獲得季軍，隨後踏入演藝圈，直到2011年嫁給有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵，並生下2女後便淡出螢光幕，將重心放在家庭。而她日前自爆2年前罹患乳癌，且在今年癌細胞復發，20日進行第3次化療，沒想到事後竟開始出現落髮的情形。

吳文忻22日在社群更新抗癌進度，提到近日完成了第3次化療，身體已漸漸能夠適應藥物的副作用，結果21日起床梳頭時卻發現開始大量落髮，影片中只見她不斷用手梳著長髮，並有許多明顯髮絲留在她手裡，但樂觀的她也表示「沒想到我竟然有點兒興奮呢」，似乎已接受了目前的病況。

吳文忻用手梳頭留下一堆頭髮。（圖／IG@nat_ng_nat）

吳文忻用手梳頭留下一堆頭髮。（圖／IG@nat_ng_nat）

影片曝光後，引來大批粉絲給予鼓勵，「你素顏好漂亮呀」、「今日可能辛苦一點，但捱過之後就會更好」、「你要加油作戰」、「等到頭髮長回來就會變個跟嬰兒一樣柔軟」、「很多人為你打氣，你一定能挺過去的」、「健康之後，再慢慢生，慢慢變回美」。

吳文忻先前接受《明報周刊》採訪時透露，2022年在美容院做淋巴按摩時，意外發現左胸有硬塊，就醫後確診為乳癌，由於當時癌細胞不大，只有2.5公分，因此崇尚自然療法的她，希望可以用溫和的方式來對抗疾病，所以只是選擇將癌細胞切除，並拒絕做預防性的化療和電療；怎料，今年癌細胞竟復發，且發現時不僅已是第三期，甚至還擴散到淋巴。

對此，吳文忻坦言相當無助，且做完化療後身體總感到十分不適，會有「在家中等死」的感覺，不過她仍選擇積極面對，並開始注重飲食療法，也期望藉由拍影片分享自己的經驗，鼓勵同樣面臨挑戰的人，「這場戰鬥將不僅僅是為了自己，更是希望能夠以自己的經歷幫助他人」。