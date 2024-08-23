大腸癌長年位居國人10大癌症，年奪6千多條人命，且有年輕化趨勢。對此，外科醫師陳榮堅表示，若出現3大徵兆務必盡快檢查不要拖，包括持續出現血便、經常莫名脹氣，以及排便習慣或糞便形狀發生改變。其中他提到，若糞便特徵為形狀很細長時，就要懷疑是否可能是腸道生長腫瘤所致。

醫師陳榮堅在粉專《健康多1點》的影片中表示，大腸癌要於早期發現其實不太容易，絕大部分的人都是在出現異常症狀後才去求診。他說，其中最常見的就是血便，若偶爾發生可不用太擔心，但頻率為每2、3天1次，且時間長達1個月以上時，就務必要就醫檢查。

除此，陳榮堅說，一旦察覺無緣無故經常有脹氣感覺時，也該進一步檢查；還有排便習慣發生改變，例如原本每天固定排便1～2次，突然變成2、3天才上1次，且合併有腹脹情形，就要擔心是否有什麼東西堵住腸子。

另外，糞便形狀也值得多留意，陳榮堅提到，若腸子生長腫瘤，當軟軟的糞便經過時，它會被長東西的腸道給塑型，形狀變得比較細。因此，只要發現糞便一直呈現很細的型態時，得盡快就醫檢查。

陳榮堅說，其它像是體重減輕、或是容易疲勞等，都屬於非特異的症狀，可作為罹病與否的輔助參考。但前述所提症狀，若發生一定要提高警覺。

進一步談及大腸癌篩檢，陳榮堅強調，最完整的檢查還是得靠大腸鏡。然而，很多人都會對照大腸鏡感到害怕，而不願去做，多會選擇看糞便潛血反應。實際上，潛血反應也算是靈敏，只要腸道黏膜有受傷，造成足夠量血球滲出來，就會有潛血反應。但有時雖然罹患癌症，黏膜並沒有在滲血，就會測不出來，因此大腸鏡檢查仍為最佳選擇。

假使日常都沒有出現異常症狀，陳榮堅表示，原則上若每2、3年都會固定接受健檢，50歲族群可考慮做第一次的大腸鏡檢查；但有大腸癌家族史的人，建議40歲後就該把大腸鏡的項目納入健檢之中。

陳榮堅指出，現今照大腸鏡可選擇舒眠麻醉，檢查過程可能不到10分鐘；假如發現裡面有息肉，醫師都會順手切除與化驗，時間就會稍微拉長至15～20分鐘。他強調，大腸癌越早期發現，治療的方法就越簡單，等到後期症狀很嚴重時，要付出的治療代價往往會更大。