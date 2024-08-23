新新併拍板定案，以新光金1股換台新金0.6022股，換算後新光金股價折價幅度9％、約為11.32元，讓中信金要出多少價錢，受到各界關注。中信金稍早宣布，將於晚間7點30分在證交所召開記者會，將說明公開收購新光金的相關董事會議案。

新新併拍板定案，在台新金、新光金董事會前表態要搶親的中信金，態度成為關鍵。據透露，在新新亮出換股比例的底牌後，更加深了中信金出價競逐的決心，內部人士透露出價至少14元起跳，大幅領先新新併所開出的11.32元，關鍵在於9月10日最後過戶前買不買得到足夠持股，現在是跟時間賽跑，否則也就是白忙一場。

市場人士目前推估，對有意搶親的中信金來說，價格已經不是問題，「13、14，都非常有可能，可說是很有競爭力」，今天董事會拍板決定後，就會立刻送金管會審查，接下來就看主管機關態度，如果主管機關沒有駁回，就等於自動生效，中信金立刻可以發動攻勢，接下來將取決於中信金的行動力，還有新光金大小股東的想法。