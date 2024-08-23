電影《角頭－大橋頭》上映8天全台票房破億，榮登2024國片票房冠軍、2024限制級電影票房冠軍，刷新《角頭》系列作品破億的速度，也是近5年來最快破億的台灣電影，監製張威縯及全體劇組感謝一路相挺的粉絲支持，23日率龍天翔、孫鵬、王陽明、張懷秋、吳震亞、唐振剛、陳萬號、王宣等人在台北大稻埕掃街謝票。

接著將於24日在台中、25日在台南及高雄舉辦見面會，答謝粉絲一路以來的支持，現場將限量發放100張拍照號碼牌，憑上映後任1全台威秀影城《角頭－大橋頭》不限場次之票根，即可兌換1張拍照號碼牌，獲得與出席演員合照的機會以及電影限量海報乙張。

鄭人碩中南部號召力超強，展現演員魅力。（曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》串起整個《角頭》宇宙，許多觀眾看完電影之後回家再度重溫《角頭》系列作品，《角頭》首集在串流影音平台Netflix上霸氣回歸電影類別熱播排行榜第2名，外傳電影《角頭－浪流連》也衝上電影類別熱播排行榜第4名。

電影上映後，王識賢、王陽明、鄭人碩各有粉絲擁護，新加入的卡司懷秋、施名帥人氣也居高不下，片中金句也在社群平台成為熱門話題，最受歡迎的是王陽明飾演的Michael片中招牌台詞：「你知道大橋頭是誰的嗎？大橋頭是我爸的！」