永慶高中王聖賓抱回2024世界跳繩錦標賽個人花式冠軍盃。（永慶高中提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣永慶高中學生王聖賓贏得在「2024UJR世界跳繩錦標賽」個人花式賽冠軍、雙人二迴旋接力季軍，成績斐然，他從亞錦賽的挫敗中深蹲再躍起，表現運動員堅毅不撓的精神，嘉縣府表示，這不僅是王聖賓個人的榮耀，更是嘉義縣體育教育成果的展現。

王聖賓在今年7月的亞洲跳繩錦標賽中僅獲得團體賽第3名，個人賽在預賽慘遭淘汰，但他不氣餒，反而深刻體認自己的技巧和心態必須再精進，反覆觀看亞錦賽的影片，自我檢討改進，堅持不懈，終於在8月16日至18日泰國曼谷舉行的2024UJR世界跳繩錦標賽奪下個人花式賽冠軍及雙人二迴旋接力季軍。

王聖賓說，他把每失敗的經驗當成進步的最佳機會，更加努力提升自己，用這樣的心態勇闖世界賽，每一輪比賽都全力以赴，從24強、12強，到終於拿到夢寐以求的世界冠軍，實現自己的夢想。

永慶高中校長郭春松表示，此次世界跳繩錦標賽吸引世界各地的頂尖選手，參賽國家及選手人數遠超過7月在日本舉行的亞洲跳繩錦標賽，挑戰更高難度，王聖賓的成就不僅是他個人的榮耀，更是永慶高中推展體育運動成果的體現。

嘉義縣政府也致上最誠摯的祝賀，縣府指出，王聖賓為嘉義縣、為台灣爭光，展示了台灣青年在國際舞台上的實力與潛力，期許未來有更多青年人才在體育上發光發熱。