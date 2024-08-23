海峽兩岸青年活力嘉年華23日上海開幕，邀請剛拿下巴黎奧運女子跳水金牌的陳芋汐出席。（吳泓勳攝）

海峽兩岸青年活力嘉年華23日上海開幕，出席致詞的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，兩岸年輕人有更多共同語言、話題跟興趣，未來發生衝突的可能性就越低。（吳泓勳攝）

2024年海峽兩岸青年活力嘉年華23日下午在上海舉辦開幕式，出席致詞的大陸國台辦副主任仇開明表示，從之前爆紅的電視劇《繁花》到近日備受討論的遊戲《黑神話：悟空》，都彰顯兩岸深受中華文化力量影響，兩岸青年要走在推動交流合作、融合發展隊伍的前列，三中全會的深化改革必將給台灣青年發展事業提供新機遇與空間。

此外，開幕式也邀請到剛拿下巴黎奧運10公尺女子跳水雙人金牌、個人銀牌的陳芋汐出席。會前陪同巡場時，更是不斷引起現場男女老少的瘋狂合影。

仇開明致詞說，青年是國家的希望，民族的未來，兩岸青年要勇敢走，走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前列，並立大志、立大德、成大才、擔大任，堅決反對台獨分裂和外國勢力干涉。

他也強調，兩岸青年要同心同行，守護兩岸共同精神家園。去年大紅的大陸電視劇《繁花》，講述天南海北的普通人齊聚上海打拼的故事，在台灣深受歡迎，男主角胡歌6月也赴台交流，上演「寶總到寶島」。

同時這幾天大陸新上市的遊戲《黑神話：悟空》也引起兩岸在內的全球熱烈討論，彰顯中華傳統文化的魅力，當中許多台灣專業人士也參與開發，指出無論電視劇或遊戲，兩岸同胞同受中華文化的影響篆刻在血液之中。

此外，仇開明說，近期中共二十屆三中全會作出了進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定，必將給廣大台灣同胞，特別是青年朋友發展事業提供新機遇，開拓新空間，「來到大陸，只要你能夠努力勇於突破自己，你們的世界空間就沒有天花板。」

出席開幕式致詞的馬英九基金會執行長蕭旭岑會後表示，兩岸年輕人有更多的共同語言、話題跟興趣，未來兩岸發生衝突的可能性就越低。之前帶著許多台灣大學生到大陸參訪，未來除了大九學堂會繼續招募學生參訪，也正積極規劃邀請對岸學生來訪台灣。