遊戲科學製作的首款大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》20日上線後，受到全球關注，據Video Game Insights統計，在8月22日晚上8點前，該遊戲在Steam平台銷量超過840萬份，收入已逾4億美元（約為新台幣127億元）。不過有近日有微博博主稱，《黑神話：悟空》部分構圖涉嫌抄襲，引發大陸網友在留言區爭論。

綜合陸媒報導，微博認證的三級工藝師博主「玄鏐108」8月22日貼出《黑神話：悟空》中楊戩的臂鞲，和他過往設計臂鞲作品的對比圖，並感嘆「又被抄襲了，原創有那麼難嗎？」

石窟、寺觀、博物館造像分享博主「楠山禪」在同一天也拿出過去拍的照片作品，跟遊戲中的畫面比較，並喊話「悟空您好，使用猴哥的圖片時未告知本人，看到請聯繫，謝謝」。

另國畫博主「塞上李雲中」23日則貼出《黑神話：悟空》的遊戲畫面，跟他自己2012年的作品《西遊記人物圖譜》做比較，稱「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備，可能是打怪升級了，真帥」，但有支持者為他緩頰，稱他沒有指控抄襲。

有大陸網友力挺上述3位博主，留言「不就是抄了嗎，姿勢就是一模一樣，除非遊戲廠商能拿出證據」、「這就是描圖阿」、「遊戲說借鑑太牽強」、「這遊戲不會只有感情線去原創吧」、「構圖都一樣」、「果然遊戲紅了，黑料就出來了」、「感覺到有侵權，但建議走法律管道」。

但也人力挺廠商遊戲科學，稱「原創挺難的，但可以借鑑」、「感覺就是有些人為了流量在蹭黑神話」、「果然是九九八十一難」、「創作者也是在抄襲古人的匠心和設計」、「人紅是非多」、「魑魅魍魎怎麼這麼多」、「黑神話悟空樹大招風」。