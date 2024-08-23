勇士隊終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）今在9上登板連飆3K，不僅幫助球隊以3比2力克費城人，拿下個人本季第28次救援成功，更已連續解決35位打者，成為10年來首位連10場出賽且至少投1局，沒讓任何人上壘的投手。

伊格雷西亞斯自從7月27日對大都會，在9局下被擊出兩安後，3周多來10次登板、共投11局，未曾再讓任何打者上壘。上一位創下這項紀錄的投手是2013年紅襪上原浩司的連11局，2007年白襪投手簡克斯（Bobby Jenks）則有過連13局完美紀錄。而伊格雷西亞斯這10戰飆出13K，也追平上原浩司。

數據顯示，包括7月27日面對的最後兩名打者在內，伊格雷西亞斯連退35人是勇士自1961年擴編年代以來的最長紀錄。而2014年巨人投手派提特（Yusmeiro Petit）曾在8場出賽連續解決46名打者，則是大聯盟近期最長紀錄。