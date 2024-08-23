高雄加速推動社會住宅興建，國家住都中心23日一口氣宣布2處社宅動土，其中「永清安居」位處左營海軍復興新村舊址，鄰近高鐵站、主場館、台積電高雄廠地點優良，同時也是左營最大規模社宅。（任義宇攝）

國家住都中心今天南下高雄，在鳳山、左營分別宣布「中民安居」、「永清安居」社會住宅開工動土，住都中心說目前中央與地方，在高雄共有43處社宅推動中，將成雙北以外戶數最多縣市，高雄市長陳其邁說，高雄都拿出最好的土地來蓋社宅，像「永清安居」走路就能到台積電高雄廠。

高雄市加速推動社會住宅，包含已完工社宅在內，地方與中央已有43處社宅推動中，預計能提供超過1萬7千戶量能，住都中心23日到高雄鳳山區、左營區，分別宣布「中民安居」、「永清安居」社會住宅開工動土，住都中心董事長花敬群表示，中央於高雄市共有20案社會住宅在興建中，高雄隨經濟、城市發展下居住需求龐大，希望透過地方與中央合力落實居住正義。

內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁出席「永清安居」動土典禮。（任義宇攝）

內政部長劉世芳出席「永清安居」社宅動土儀式致詞時說，台灣的希望在下一代 要讓年輕人安居後才能安心就學、就業、為台灣經濟奮鬥，高雄市不僅積極招商讓台積電、AMD等國際大廠落地，也發揮效率與中央合作推出大量社宅，歡迎有志青年到快速發展的高雄尋夢，搭配政府住宅政策能安心立命。

高雄市長陳其邁則細數「永清安居」優勢，指該基地地點優良，無論是高鐵站、捷運站，還是舉辦演唱會的世運主場館，甚至是未來的台積電廠房都是「走路就能到」，強調高雄拿出最好的土地，與中央努力一同落實居住正義。

住都中心介紹，「永清安居」位處左營原海軍復興新村舊址，A、B基地共規劃6棟地上14層、地下3層，住宅，可提供1200戶居民居住，另規畫有商店、托嬰、社區活動空間，超過64億工程經費成左營最大社宅案。

「中民安居」部分基地位於鳳山區中崙一路及中崙三路交叉口，周邊夜市、學校多生活機能良好，還鄰近國道、快速道路及未來捷運黃線車站，地上14層、地下2層，將提供620戶社會住宅，並於低樓層設置日照中心、托嬰中心及沿街店鋪。