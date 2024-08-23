本團共計徵集12家台灣企業參與，產業涵蓋汽機車零配件、電子零組件、五金建材、家具以及紡織等，充分展現我中小企業的多元性及競爭力。這趟一次走訪非洲南撒哈拉主要經濟體、潛力市場以及我非洲邦交國，讓當地買主及消費者認識我國在全球供應鏈的堅強實力。

汽配供應商壽逸在各站洽談場場爆滿。壽逸經理鍾興泓指出，此次貿協協助牽線，分別在肯亞與指標性汽配進口商IMPARA、坦尚尼亞最大卡車組裝廠MELT集團、馬達加斯加Land-Rover維修廠媒合。藉由與買主交流觀察到非洲南撒哈國家二手車需求量節節高升、售後市場龐大，而當地買主認為台灣供應商的汽配零件價格公道，品質亦遠超中國製產品，合作意願高。

專營針織布料、首度參與貿訪團的崇銘紡織到非洲尋找代工廠以擴大產能，與坦尚尼亞頗具國際知名度的服裝設計公司Sems Apparel ltd媒合。洽談會到場親自觀摩崇銘紡織的胚布布樣，認為其布料品質佳且價格有競爭力，後續將密切連絡確認合作的機會。

馬達加斯加買主SEEM承包當地所有銀行體系的辦公室照明工程，近期因需汰換燈具需大量採購LED吸頂燈，考量品質指定採用台灣製的LED燈，且下單數量預估以貨櫃計算，利妲科技表示成交機率相當高。

首次踏上馬達加斯加的宜和興業，在馬國洽談會結識當地蒸氣設備維修市占第一的AIMSARL，該公司提供維修服務同時也經銷設備零件，對閥門零件有高度需求，除將引進台灣高品質的閥門，並發掘大島的市場潛力。宜和更與史瓦帝尼工業五金零配件製造商EXIPRO商談合作，協助宜和代工生產閥門，再從史瓦帝尼直接就近銷往鄰近市場，此舉將可協助宜和快速供貨，更可大幅降低從亞洲出口至南部非洲的成本。

此外，善統、家昀等業者亦有斬獲，認為非洲市場潛力不容小覷；鉦曜實業董事長王鳳興表示，看到非洲各國快速發展進化，消費需求激增，市場仍有很大的成長空間。