美國聯準會（Fed）9月降息大門即將敞開，債券市場提前反應降息預期，債券ETF人氣同樣強強滾。櫃買中心總經理陳麗卿指出，上櫃債券ETF今年來追募金額衝上9,343億元，樂觀情境有望超過去年水準，力拚連兩年追募金額突破兆元大關，顯見降息題材對債券市場的激勵作用；而櫃買10月也預計迎來首檔加掛美元債券ETF，為櫃買首檔加掛外幣的ETF。

聯準會9月降息「降定了」，市場預期今年年底前至少降息3碼，債市多頭格局可望確立，也帶動投資人持有債券ETF的意願，櫃買中心統計，截至22日止，上櫃債券ETF共計83檔，最新總資產規模達2兆7,542.8億元，總成交金額達2兆708.14億元。

此外，債券ETF追募熱度也持續高漲，並同時反應在各家投信申請追募情況上，櫃買中心債券部經理林裕崇指出，今年來債券ETF累計追募檔數為18檔、件數47件，追募金額也在本月正式突破9,000億元大關、順利飆上9,343億元，距離兆元大關僅一步之遙，預估今年有高機率再度突破兆元大關，甚至優於去年全年的1兆383億元，締造連兩年破兆的優異紀錄。

而新掛牌債券ETF也同樣熱絡，櫃買中心統計，目前已通過指數審查且尚未掛牌之債券ETF共有六檔，因有效期限為半年內掛牌上櫃，年底前掛牌機率高；再加計今年掛牌的台新美A公司債20＋、中信優息投資級債、凱基A級公司債三檔，研判年底前掛牌上櫃的債券ETF可望逼近十檔。

值得留意的是，為滿足投資人外幣資產配置需求、協助投信公司拓展ETF業務，櫃買中心自2023年9月起開放投信公司得為其發行之國外成分ETF（包含股票ETF及債券ETF）申請加掛其他幣別之受益憑證，初期開放人民幣、美元作為加掛幣別，如今也在開放近一年後迎來櫃買首檔加掛外幣債券ETF。

櫃買中心透露，該檔債券ETF最快有望於今年第四季、約10月間增加美元交易方式，將成為櫃買首檔加掛外幣之ETF。