古坑鄉糧莘小作所23日舉行揭牌啟用儀式，立法院長韓國瑜（左四）親自出席。（周麗蘭攝）

韓國瑜（左四）當場採購200盒糧莘小作所產品，立委張嘉郡（左三）採購100盒。（周麗蘭攝）

立法院長韓國瑜今（23日）下午在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡陪同下，出席古坑鄉糧莘小作所揭牌儀式，他表示從事政治活動真正最高的目標不是榮華顯貴，而是照顧每一個個體，執政者若能把注意力放在弱勢者，就是菩薩、就是天使。

古坑鄉糧莘小型作業所（簡稱小作所）由雲林縣身心靈健康關懷協會成立，該會2018年先成立糧莘庇護農場，23日再成立小作所，讓尚未達到進入庇護工場條件的古坑鄉身心障礙者有一個工作地點，預計可安置20人，糧莘小作所是雲林縣第13個小作所。

韓國瑜是雲林縣民，2020年總統敗選後他從事慈善公益，糧莘小作所日前邀請他出席23日的揭牌典禮，他很快就答應。立委張嘉郡致詞時宣布購買100盒禮盒支持身心障礙者，韓國瑜笑說輸人不輸陣，他購買200盒。

韓國瑜致詞表示，從事政治活動最高的目標不是在榮華顯貴、光鮮亮麗，而是照顧到每一個個體，如張麗善縣長講的「使身心障礙者都能得到光與愛」，他也稱讚張麗善除了做到路平、燈亮、水溝通，還思考雲林未來如何發展，爭取臺積電設在雲林縣。

韓國瑜說，3年多前他拜訪一個兩隻腿不良於行的身心障礙者，眼淚差點掉下來，對方說「我不要同情，我要一個公平的機會」，他說去找工作大部分都被拒絕，偶爾運氣好找到算時薪的臨時工，很無奈得不到公平的機會。

他表示，糧莘小作手讓身心障礙者有一個聚集的地方，有一個公平發揮的機會，結合當地的農作物推出產品，如果只看股票上市公司、只看達官顯貴，沒有辦法真正瞭解到「價值」，當執政者像雲林縣政府把注意力放在弱勢者，就是菩薩、就是天使。

張麗善表示，非常感謝韓國瑜院長對弱勢的團體特別支持與關懷，用實際行動來表達對他們的肯定，體現他常講的「莫忘世上苦人多」，這對他們有莫大鼓勵。

張嘉郡說，糧莘小作所是雲嘉南第一個以食農教育為途徑的庇護工場，透過用訓練代替照顧，用鼓勵代替同情，讓身心障礙者能夠找到自信與尊嚴，中秋假節快到了，也希望大家多多訂購他們的產品。