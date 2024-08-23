嘉義市一名女子阿芳（化名）控告黃姓網友，在民國111年11月15日晚間，在嘉義市某汽車旅館的房間內，趁原告躺在床上未能抵抗時，進行了一系列性騷擾行為，害她身心受創無法上班，要求網友賠償薪水、診療費及撫慰金共35萬餘元，法院審理後認網友須賠8萬元為適合。可上訴。

阿芳指控，她與黃男透過網路結識之朋友，與其他網友一同相約出遊，在民國111年11月15日晚間，在嘉義市某汽車旅館的房間內，趁阿芳躺在床上未能抵抗時，進行了一系列性騷擾行為。被告黃男在該次事件中，觸摸了原告的臀部及胸部，並親吻其脖子和耳朵，造成阿芳身心受到重大創傷。阿芳表示，這一事件對她造成了嚴重的精神困擾，影響了正常工作，甚至因精神壓力引發嘔吐和胃出血，需住院治療。

阿芳亦指出，黃男事後誇大其詞，向他人描述事件細節，進一步損害了她的名譽。因而，阿芳向法院提起訴訟，要求黃男賠償包括四個月薪資損失105,600元、醫療費用15,338元，以及精神慰撫金228,888元在內的賠償金。

法院審理後，認為黃男的行為確實對阿芳的人格權造成了侵害，精神損害程度顯著。考量到黃男為高職肄業且務農，經濟狀況一般；阿芳則為高職畢業待業，經濟狀況也屬普通，最終裁定原告請求的精神慰撫金應定為80,000元。可上訴。

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