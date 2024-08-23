屏東縣議員張振亮犯預備行賄罪於昨經最高法院判決有罪確定，內政部表示，將於取得最高法院的判決書後，盡速依法辦理解職，其解職自判決之日生效。另因預備行賄罪不屬於《公職人員選舉罷免法》規定得由次一順位落選人遞補的事由，因此，其所遺缺額將不辦理遞補。

內政部表示，公職人員選舉罷免法規定，當選人於登記參選該公職身分的選舉犯賄選等罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決之日起，當然停止其職權。地方制度法規定，縣（市）議員經受有期徒刑以上刑的判決確定，或褫奪公權尚未復權者，應由內政部解除其職權。

內政部說明，張振亮因共同預備犯行求賄賂罪，前於年5月7日經台灣高等法院高雄分院判處有期徒刑8月，褫奪公權3年，已依法將其停職。今報載最高法院已駁回上訴，判決有罪確定，將依地方制度法規定，解除其議員職權，解除職權自判決確定之日起生效。