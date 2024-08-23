在「護國神山」台積電工作，儘管壓力不小，但因為薪水高、福利好，仍是不少人想要搶進的夢幻企業。然而近日一名網友好不容易通過面試，卻因為1個小失誤，讓他憂心自己可能錯失這份夢寐以求的工作。

一名網友在Dcard上以「台積電offer letter不小心按到婉拒...」為標題發文求助。他表示，近期前往台積電面試，很幸運拿到錄取通知。可是在開啟郵件查看時，竟然一時手滑，按到了reject（婉拒），由於是第一次發生這種狀況，當下他完全沒反應過來。

他坦承，人資事後有打電話確認，他也表明是願意接受Offer，可是後續也沒告知是否更改成功，讓他相當擔心，「很怕因為手殘而失去工作機會...有人有經驗可以回答嗎？！」

他的經歷釣出有類似狀況的其他苦主，「HR打過來確認過後就沒事了！會以這個電話為主，現在我也入職一個月囉」、「我遇到跟你一樣的問題，寄信跟人資說你要接受offer，這樣有個依據，人資後來就回信幫我改了，然後歡迎我加入台積電，也有收到on board上傳資料的連結，不用緊張」、「電子聘書，很容易誤觸」。

之後原PO也補充指出，和人資說明時，對方也曾表示，「滿多人都不小心點錯」。有網友認為，既然都說明過了，應該不至於因此失去錄取機會，「應該還好吧！既然人資也有說蠻多人點錯的就代表你不是第一個，請人資重寄就好」、「人資好不容易媒合成功，不會因為這種小事就不讓你加入」。

可是也有網友警告，這可能會影響到公司對原PO的第一印象，「按個按鍵都按錯，怎麼放心幾千萬的lot經手」、「這種HR一律註記，還是會給Offer。但被判定是容易出錯者」、「超雷的第一印象」。