#Bayesian Dopo il recupero del cadavere del magnate inglese Mike Lynch, manca ancora all’appello la figlia 18enne Hannah, dispersa dal giorno dell'affondamento @ClaudioVigolo #GR1 pic.twitter.com/x0hiltZqeW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 22, 2024

（23:25更新--最後1名失蹤者遺體尋獲）有「英國比爾蓋茲」之稱的科技大亨林奇（Mike Lynch）日前偕同家人好友搭乘出海的超級遊艇，19日在義大利西西里島海域遭遇水龍捲襲擊翻覆沉沒，全船22人有15人生還，包括林奇在內6人死亡，下落不明的僅剩林奇的女兒。路透社周五（23日）引述消息人士說法報導，義大利水下搜救人員尋獲最後一名失蹤者的遺體，據信是林奇18歲的女兒漢娜。檢方已朝過失殺人方向偵辦。

這場船難在義大利時間19日清晨5時左右發生，林奇一行人搭乘妻子名下的超級遊艇「貝氏號」（Bayesian），當時定錨於西西里島巴勒摩以東的波尼切洛（Porticello）港近海，不料竟在暴風雨之中翻覆沉沒。船上22人之中，10人是船員。遊艇翻覆後，一共15人利用救生艇逃生倖存，包括林奇的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）與紐西蘭籍船長卡菲爾德（James Cutfield）。船上廚師托馬斯（Recaldo Thomas）的遺體在船難發生幾小時之後於沉船位置附近尋獲，林奇父女、林奇的兩對好友夫婦共計6人下落不明。

英國科技大亨林奇與18歲女兒漢娜雙雙在19日的遊艇翻覆事件之中喪命。圖為兩人生前合影，拍照日期不詳。（路透）

西西里島與義大利政府消防當局均派員到場下水搜救，周三（21日）尋獲4具遺體，分別屬於摩根史坦利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）、布魯默的妻子茱蒂（Judy Bloomer）、英國高偉紳（Clifford Chance）律師事務所律師莫維洛（Chris Morvillo）與珠寶設計師妻子奈妲（Neda Morvillo）。

檢方仍在調查超級遊艇「貝氏號」沉沒原因。

搜救人員周三晚間發現第5具罹難者遺體，周四證實為59歲的林奇，他的18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）仍舊下落不明，遺體有可能已捲入大海。消防當局周五重啟搜救行動時表示，已投入28名專業潛水員下水搜尋。英國天空新聞（Sky News）引述義大利媒體報導，搜救隊伍周五（23日）終於尋獲最後一名失蹤者的遺體，據信是船難發生後一直下落不明的林奇愛女漢娜。至此船難死者累計7人。有人目擊，這名死者遺體以綠色屍袋運往岸邊漁村。漢娜最近剛結束英國高考，準備就讀牛津大學。

路透社報導，漢娜的遺體在沉沒海底的遊艇尋獲。一名了解搜救行動的不具名高階官員表示，過去5天以來持續搜尋的幾位專業潛水員發現了漢娜的遺體。遺體身分官方鑑定與屍檢將在巴勒摩進行。林奇家族發言人周五表示，家人悲痛震驚。這是船難以來林奇家族的首次公開發言，林奇家族與所有受這場悲劇影響的人同在，衷心感謝義大利海岸警衛隊、緊急服務部門與所有協助救援者，此刻懇請外界在這個難以言喻的悲傷時刻尊重家人隱私。

打撈沉船費用驚人

英國《每日電訊報》周五報導，義大利當局已針對貝氏號沉沒是見展開過失殺人調查。檢方消息人士說，義大利西西里大區巴勒摩的泰爾米尼伊梅雷塞（Termini Imerese）檢察官辦公室已開始調查這艘超級豪華遊艇翻覆的原因，正在了解可能導致船難的人為錯誤。截至目前為止尚未有人接受正式調查，也沒有倖存者公開發言。檢方預計周六（24日）召開記者會，預料會公布更多細節。

路透社報導，貝氏號目前躺在50公尺深的海床，右側朝下，打撈作業預計需時6至8周，費用恐怕非常高昂。2012年1月在托斯卡尼外海觸礁沉沒的「歌詩達協和號」（Costa Concordia）郵輪，2014年7月終於打撈出水拖進港口報廢，負責打撈「歌詩達協和號」的南非專家斯隆（Nick Sloane）估計，貝氏號打撈作業整體費用估計高達1500萬歐元（新台幣約5.33億元）。