從外面回到家裡，你的鞋子是直接脫了放鞋櫃，還是隨意亂丟？鞋子擺放地點錯誤，將影響一個家庭的運勢，《搜狐網》盤點居家風水，其中鞋子的擺放大有講究，想要家裡財源滾滾，切記別放門口等3個地方。

▌避免在門口隨意堆放

大門是家庭的第一印象，也是最先映入眼簾的地方，許多人習慣在進門前將鞋子放在門口，但隨著鞋子數量的增加，會顯得雜亂無章，這不僅影響家庭形象，還會給進出帶來不便，有句俗話說「財不入髒門」，如果門前淩亂不堪，就會顯得邋遢、骯髒，只有保持乾淨整潔，才能為家庭帶來財運和福氣。

▌避免在陽台堆積如山

如果在陽台上堆放雜物或將鞋子堆積成山，會使陽台變得雜亂無章，這不僅影響美觀，還可能擾亂家中氣場，此外，鞋子中可能含有粉塵、細菌和異味，當陽台上的風吹入室內時，恐將這些不良物質帶入家中，對居住環境造成破壞。

▌避免在床底下隨意藏匿

床底下的空間會直接影響臥室的空氣流通和能量氣場，如果床底下雜亂無章，就容易滋生細菌、病毒，使能量變得混亂，再加上床底通常較為潮濕，鞋子放裡面容易發黴，不僅損壞鞋子，還可能破壞臥室環境，不利於身心健康和睡眠品質。

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