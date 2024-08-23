另外一家矽片大廠隆基綠能的矽片開工率變化不大，業內人士表示，隆基綠能有提高產能但未超過負荷量。

值得注意的是，過去，中國有色金屬工業協會矽業分會每周在發布產業鏈價格的同時，也會發布行業矽片開工率情況，不過本周並未發布該項資料。

本周，N型G10L、N型G12兩種規格矽片成交價格，與上次公告的價格相比，均跌逾6％。業內分析顯示，目前矽片行業逾半數庫存集中在一兩家企業中，短期內這幾家企業的生產計畫將成為市場關注的重點方向；中長期，隨著產業鏈各環節產能加快清出，市場價格也有望回歸到合理水準。