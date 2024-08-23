在外銷、國內市場景氣回溫下，法人預期，科定今年整體營收獲利會有高兩位數成長。

持續擴大台灣市場，科定今年上半年，台灣市場銷售比已達77.08％，比去年同期的 67.53％，提升近10個百分點。

大陸市場則在當地房地產市場低迷下，今年上半年的銷售比已降至11.99％，較去年同期的23.23％，持續下滑。

科定先前產品包括塗裝木皮板、手刮木地板、鋼刷實木門、家具等，2022年開始採多角化新市場開發，2023年在市場產品追求環保下，積極拓展「環保批批板」新品、「定製櫃」新品，同時透過東南亞一線城市、全球一線富裕城市 布局，及開放美國商代理，加快進入美國市場，來擴大市場。

2024年，科定產品營收，除塗裝木皮板，目前銷售主要產品包括環保批批板、環保美耐板、KD木地板、KD系統櫃等。

通膨降溫，歐、美居家裝修消費意願提升；國內房地產市場熱絡，科定指出，客戶訂單回流，產線稼動率提升，下半年又是內裝修市場傳統旺季，預期下半年的營運表現還會優於上半年。