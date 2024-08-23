2024年桃園電影節23日舉行台灣獎頒獎典禮，金馬影后楊貴媚以《春行》拿下最佳女主角獎，因她同時也是頒獎人，表示自己當天才知道要跟金馬剪輯大師廖慶松一起頒獎，也是當天才知道入圍影后，等於是自己替自己揭獎，片中飾演她老公的喜翔還上台獻吻，讓她樂喊影后獎金要分給大家共享；影帝則頒給短片《女神》男演員王肇陽。

獎金新台幣50萬元的最大獎最佳影片、最佳導演，雙雙由紀錄片《XiXi》奪下，導演吳璠上台領獎，她身為桃園人，對於能在家鄉獲得肯定感到意義非凡，評審稱讚電影忠實紀錄令人深刻感同身受的療傷過程與經驗，無論是理性或感性上都獲得深刻的感動。

喜翔（左）現場開心擁吻楊貴媚，恭喜片中老婆拿下影后。（桃影提供）

桃園市長張善政也特別到場致詞，他表示桃園市是1個充滿多元文化、鼓勵自由創作的城市，因此非常高興台灣獎每年報名數量都不斷再創新高，今年更是寫下了285部影片報名的新紀錄。特別的是，主辦單位原本安排張善政擔任頒獎人，但他看到現場有許多資深的重量級影人，謙遜表示：「我想大家應該會比較想從喜歡的前輩手上領到獎座！」選擇觀禮不頒獎，把榮耀全獻給影人。

另本屆影展大使温昇豪日前驚喜現身Super Junior演唱會，SJ隊長利特更宣布會與他一起合開客家菜餐廳，温昇豪笑說是對方主動來接洽，希望能推廣客家文化，身為客家人的他與對方一拍即合，屆時開幕不只利特會再來台灣，並會有韓國明星主廚派駐台灣餐廳，之後首爾還會開分店。

今年頒獎典禮星光熠熠，朱延平、陸小芬、小薰、李千娜等人均出席，其中小薰、李千娜的另一半鄭人碩及黃尚禾，都有演出破億電影《角頭－大橋頭》，可惜李千娜迄今還無緣看片，她說：「都是尚禾去跑場宣傳，我要帶小孩。」