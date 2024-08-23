汽車踏墊廠聖州企業（7764）宣布將於28日登錄興櫃，登錄價每股58元，董事長楊明舜表示，公司憑藉「3DTM 專車專用立體汽車踏墊」及專利止滑技術「Maxpider」，取得全球近 40 國專利，由於擁有領先業者技術，毛利率可達70％，為滿足市場需求，已於屏東大慶工業區購地興建萬坪廠房，將於年底啟用。

楊明舜表示，聖州深耕汽車踏墊已久，先後榮獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定。

近年受國際露營風氣盛行，亦將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3DTM」在汽車內外飾件市場中獲得消費者一致好評推薦。

聖州成立於1985年，主要從事汽車內外飾件開發及製造，並以自有品牌「3DTM」行銷全球。實收資本額6億元，全球員工數289人，此次興櫃主辦券商為富邦證券。

聖州2021年營收7.17 億元，稅後純益 1.2 億元；2022 年營收7.62 億元，稅後純益1.6 億元；2023年營收新台幣9.16 億元，稅後純益1.9億元，營收獲利逐年穩健增長。

聖州目前除在台設立產品研發設計中心，也已先後在泰國、美國、馬來西亞等地設立據點，為全球市場擴充準備，聖州三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於年底前正式啟用。