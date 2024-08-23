南投縣長許淑華23日深入仁愛鄉大會勘，會勘部落道路、排水溝、邊坡擋土牆及風雨球場等22處亟需改善工程。許淑華針對萬豐村曲冰風雨球場及萬豐國小，同意加碼300萬元及55萬元改善頂棚、整闢草地足球場，此行會勘共大手筆加碼逾1600萬元改善工程經費。

許淑華率工務處、原民局專業團隊深入仁愛原鄉，會勘行程滿滿，各村部落道路、排水溝、邊坡擋土牆及風雨球場等亟需改善工程多達22件，縣議員林庭秝及鄉長江子信、鄉代會主席洪文全等地方民代、人士到場爭取建設經費。

縣府一行會勘首站到仁愛鄉南豐村楓林路危險路段，許淑華認為，路寬縮減銜接處的邊坡坍滑嚴重，已傳出多次交通意外，指示除保留原本的50萬元改善經費外，要求鄉公所補報災害復建工程，縣府將向中央爭取補助。

勘查萬豐村曲冰風雨球場時，雖改善鋪面、排水及夜間照明三大部分已核定564萬餘元整修經費，因現場村民陳情球場頂棚已老舊，有漏水之虞，許淑華當場再追加300萬元改善經費。

此外，萬豐社區及萬豐國小爭取足球專用草地球場經費，許淑華允諾補助55萬元，另簽核萬豐村舊部落排水溝改善工程50萬餘元、德龍宮旁欄杆破損路面改善經費50萬元。

最後，許淑華轉往仁愛鄉代表會一樓多功能會議室，聽取各村農路、排水、邊坡擋土牆、護欄等18件改善工程簡報，總經費約650萬元。

許淑華表示，各村部落亟需改善工程，簽核後由縣府工務處、原民局加速發包施工，縣府將持續籌措財源、爭取中央補助，全力提升仁愛原鄉部落交通及生活等基礎建設。