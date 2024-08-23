報警就好了！有駕駛日前行駛於國道1號南下台南路段時，因發現有「路隊長」占用內線車道(超車道)，於是，他便切至「路隊長」前方，並且，將車速降將近40公里，總算是讓「路隊長」變換至中線車道，而他也表示「內線龜車，在後面很久了看不下去」；對此，網友則認為「這行為同樣是龜啊，還好意思放證據上來」、「為了刷存在感而搏命演出，值得嗎？」。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享一段網友投稿行車紀錄器影片，拍攝地點位於國道1號南下台南路段，從影片中可見，20日下午5時31分許，駕駛行駛在該路段內側車道時，當時車速不到100公里，讓他不滿有「路隊長」硬是開在為於超車道的內線車道。

於是，駕駛便變換至其他車道，並且一路加速，並發現在最前方於內側車道的「路隊長」後切至前方，然後開始減慢車速至60公里以下，試圖要逼「路隊長」換車道，當車速到了40多公里，「路隊長」總算變換至中線車道，影片也結束。

而該貼文也寫著「國一南下，內線龜車，在後面很久了看不下去，到他前面鬆油門，居然到時速60下了都還不離開」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「一個烏龜，一個3寶，這就跟那個說要幫救護車開道的一樣，自以為正義，其實這就是屬於危險駕駛」、「報警就好了！高速公路上這樣做太危險」、「這種方式沒有比較聰明，遇上紅斑馬第一台車直接開單」、「剛好在抓內線龜，抓到你時速60佔用內線，這下虧大了，違規是事實不能申訴」、「這行為同樣是龜啊，還好意思放證據上來」、「不建議這麼做，每個人都會給自己找理由，所以你就變得和他們沒有區別」、「為了刷存在感而搏命演出，值得嗎？」。