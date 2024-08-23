已故前民進黨主席施明德《我只帶來信心》新書今舉行發表會，藍綠「老」政治人物齊聚一堂，監察院長陳菊致詞表示，施明德傳遞出的重要理念是，「台灣社會要有更多和解、包容和理性對話的空間」，因為施明德，今天藍綠不同陣營政治人物才能齊聚一堂，這是台灣社會最近很少看到的畫面，施明德長年主張藍綠和解，「相信他在天上看到今天場景，他會微笑」。

今天的時報出版社為施明德新書發表會邀請陳菊、前立法院長王金平、外交部長林佳龍、前台北市長郝龍斌、前台大校長管中閔、資深媒體人陳文茜出席致詞，還包括當年跟施明德有革命情感的張溫鷹、張富忠等人。

陳菊致詞提到，今天那麼打陣仗，她嚇了一跳，也因為施明德，這樣場域，看到藍綠不同的人，因為施明德一直追求和解、及包容；對社會公平的美好追求是相同的，這也是施明德著作在傳達的訊息。

她說，「為什麼會有這樣彼此的敵視和老死不想往來，讓她不能理解」。她還對著台下郝龍斌說，大家都在各種不同陣營，當時她跟環保署長龍斌就坐在隔壁。她跟王金平來自不同政黨，「我們有不同，但是我們很多時候對王院長的尊重，沒有任何的不敬」，「今天因為施明德讓我們共聚再一起，這畫面很他在天上看到這樣情景」。

陳菊回憶往事，她跟施明德認識非常早，施明德坐牢出來非常落魄，卻充滿熱情，第一時間就趕到雲林為蘇洪月嬌助選，後來蘇紅月嬌當選，讓台灣很多人非常感動。

談到美麗島事件、審判，陳菊說，「我跟施明德都是唯一死刑接受審派，他就站在我前面。那個過程往事並不如煙，但想到那情況歷歷在目」。