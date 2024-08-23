35歲大陸網紅周揚青因和男星羅志祥交往多年而聞名，2020年周揚青在微博爆料9年情斷真相，指控羅志祥劈腿、私生活混亂。周揚青也因此一戰成名，不僅服裝事業經營順遂也受邀上不少綜藝節目，感情世界更是備受外界關注。近日周揚青傳出新戀情，被大陸狗仔拍到與一名神祕男子酒吧約會，互動親密，掀起熱議。

周揚青遭大陸知名狗仔「劉大錘」爆料疑似有新戀情，她與一名身高大約185公分的神祕男子深夜到酒吧約會，玩到凌晨四、五點才離開，兩人還一起甜蜜去吃早餐，一路上勾肩搭背，男生還一把摟住周揚青細腰，雙方互動親密。

大陸狗仔拍到周揚青與神祕男子親密搭肩。（圖/ 翻攝自微博）

爆料一出，也立刻以關鍵字「周揚青新戀情」登上微博熱搜，網友大多給予支持與祝福，認為這個年紀談戀愛很正常：「這有啥，換男朋友而已，又不是換一個老公」、「哇哦哦哦恭喜恭喜」、「恭喜，姐這幾段戀愛也沒瞞過，不是演員也不是愛豆，開開心心戀愛就好了」、「私生活真的別拍得太過了，給人家一點空間」、「又不是未成年，年齡適合，該結婚的就結了」、「人家女孩子正常談戀愛怎麼了，真的是醉了」、「什麼毛病，年輕人還不準談戀愛了？雞毛蒜皮」、「這個年紀不談戀愛，退休再談嗎？」。

周揚青曾核彈級爆料前男友羅志祥「渣男行徑」。（圖／翻攝自周揚青 微博、中時資料照）

事實上，周揚青手撕與羅志祥的愛情長跑後，感情生活一直引發外界好奇，單身一陣子後，先前她曾大方認愛身價上億的富二代羅昊，還一起參與真人秀「女兒們的戀愛4」，不過這段戀情僅維持不到一個月，兩人就協議分手，「了解到彼此的不適合，就趁早分開」。如今周揚青再被爆出新戀情消息，不過針對此爆料內容，目前本人尚未正面回應。