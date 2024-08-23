台北101董事長將由形象正面的「抗疫女神」藝人賈永婕接任。財政部官員表示，主要是借重賈永婕的時尚、經營行銷等專長，並且形象正面。前立委郭正亮表示，總統賴清德欣賞賈永婕的社會正面形象，未來也許可以利用101來號召社會公益行動，應該不同階段會有不同的做法。

郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賈永婕有社會正面形象，董事長不是真正的經營者，底下有總經理，只是授權問題，就看她實際上會扮演101什麼樣的角色。她的先生也是企業界的，不然上次怎麼有辦法動員到「救命神器」，買了那麼多，當然也到企業界去募款。

郭正亮接著表示，賴清德當然欣賞賈永婕的社會正面形象，未來也許可以利用101來號召社會公益行動，應該不同階段會有不同做法。而且101經營蠻上軌道的，也不需要她去為會不會賺錢而操勞。他甚至覺得，可能還有其他的想法。

郭正亮指出，歷任101的董事長也來自各方，不一定是企業界，例如陳敏薰、張學舜。張學舜之前是在圓山飯店，也經營得不錯。因此，不一定要用某人的出生就去定論。