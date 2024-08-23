永豐金控公告永豐金租賃總經理異動案 王盈如續任 19:132024/08/23 工商 黃于庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永豐金控公告董事會決議子公司永豐金租賃股份有限公司總經理異動案，23日董事會決議永豐金租賃總經理將由王盈如續任，新任於9月1日生效，異動原因為職務調整。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台塑化專業經理人新交棒 林克彥升任總經理 公股行庫董總大搬風！潛在名單一次看 行政院近日核定 政院拍板！櫃買董座簡立忠 李愛玲轉任證交所總座 #永豐金租賃 #總經理 #異動 #永豐金控 #王盈 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 房貸風控拉警報 永豐銀對房貸業務採保守策略 18:212024/08/21 財經 《電通股》長華*H1每股賺1.22元 新總座黃俊勳今接任 10:182024/08/07 財經 高雄20名中高階警人事異動 由他接公關室主任 18:082024/08/22 社會 陳志豪接任康和證總經理 帶領自營部衝績效 21:252024/08/15 財經 新北地政熱血防詐挺公益 護房產神隊友「即時通」辦起來 12:552024/08/05 寶島 永慶辦「防詐公益講座」宣導識詐、防詐觀念 推廣地政司「地籍異動即時通」 19:052024/08/22 財經 凌忠嫄掌台灣金？公股董座9月前出爐 女性可望逾半 09:022024/08/09 財經 《金融股》永豐金永續發展委員會升格 增設3位獨立董事委員 13:582024/08/21 財經 地方長輩揭600萬元受騙經驗 永慶房屋合作內政部地政司推廣「地籍異動即時通」護房產有妙用 15:412024/08/23 財經 《航運股》陽明輪調制度 總經理由白崑榮資深副總經理出任 08:082024/08/01 財經 南投教育新氣象！16位校長就任 打造優質學習環境 17:152024/08/07 寶島 彰縣府祕書長提早退休 青發處長請辭 農業處長歸建 20:582024/08/14 政治 史博館長又出缺了 陳學聖批綠「去中化」造成人事頻頻異動 14:512024/08/03 政治 永豐金證券（歐洲）清算解散 董事總經理李瑞蘭10月退休 19:132024/08/23 財經 《觀光股》大略-KY爆經營權之爭 公司派聲請26日禁開股臨會 07:582024/08/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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