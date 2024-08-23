此次交易標的為授信資產的轉讓，並非涉及股票或其他有價證券。根據公告顯示，永豐銀行這筆交易目的為降低授信的風險部位，並依照聯合授信合約的相關規定進行，交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位依該行分層負責管理辦法辦理，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣例為之。

此次交易總金額是以今年7月31日的歐元對新台幣匯率35.4741進行換算。

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