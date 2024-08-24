四川極端高溫來襲，成都再現局部限電。23日「成都限電」成為微博、小紅書等社交媒體上的熱門話題，多個使用者指出成都開始限電，多地商場和辦公樓要求按時段關閉冷氣或調高冷氣溫度，同時影響到了部分單位的照明。

追溯原因，近兩日四川高溫不斷，拉高用電負荷。據新華社報導，21日四川電網用電負荷兩次創下歷史新高，最高達6797萬千瓦，較去年最大用電負荷增長近13％。

這導致王者榮耀職業戰隊AG超完會官方微博23日公告指出，「收到通知，由於成都近期的高溫與限電，為保障比賽正常進行，電力優先供應賽事設備及二樓場館內冷氣。」

此外，還有電動車主在微博上爆料成都的很多充電站限電，無法使用。特來電APP顯示，成都地區該公司將在23日10點到23點對部分充電站進行軟體升級和檢修更新，檢修完成後再恢復正常服務。

而截至23日12時，四川成都、遂寧、自貢、綿陽、瀘州、達州、德陽、宜賓、內江、廣安、南充、樂山多地均發布了高溫紅色預警信號。

一位位於四川省南充市的網友說「我們這邊還沒有停電，但是發簡訊讓我們節約用電，城區應該有限電。」，強調南充的溫度也非常高，體感溫度有42℃。該網友補充說，還收到來自眉山市經信局的節電倡議簡訊，包括把冷氣溫度設置在26度以上，電動汽車、電瓶車利用夜間負荷低谷時段充電。

回顧2022年8月，四川省面臨歷史同期最高極端高溫、最少降雨量、最高電力負荷、缺電時間歷史最長的「四最」局面下，不得不對工業用戶進行限電。去年由於高溫天氣等原因，四川部分水泥公司也出現了限電停窯的情況。