藝人洗菜（王宇君）憑藉甜美外型和一副好歌喉，再加上熱愛籃球的心，被譽為「籃球女神」，更憑藉節目《全明星運動會》人氣大漲。沒想到去年才剛加入職籃啦啦隊的她，今年忍痛宣布離隊消息，讓球迷相當震驚。

據悉，2023年台新戰神才剛成立就找來譽有「籃球女神」、「台版莎賓娜」之稱的洗菜加入啦啦隊Taishin Wonders，而當時完全沒有跳舞經驗的洗菜還說，這是她全新的挑戰，想用不同方式來支持最愛的籃球。

洗菜也在IG限時動態上證實此事。（圖／IG@洗菜）

而在今年5月份，洗菜還傳出啦啦隊生涯最後一場的消息，有意離開團隊嚇壞球迷，逼得Taishin Wonders總監趕緊解釋，是因為季後賽賽制的關係，如果輸球就等於是洗菜最後一場應援。

沒想到當時的一句話竟然成真，Taishin Wonders官方在今（23日）證實洗菜離隊的消息，另外還有人氣女神小珍奶等共4名女孩確定離開，「因個人生涯規劃，四位將於合約期滿後離隊，祝福他們未來都能在自己的夢想領域上發光發熱。」讓粉絲相當難過。