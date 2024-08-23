大陸福建省正式恢復馬祖小三通後，據傳平潭有百餘名旅客將申請9月中搭船來台，近期將送陸委會審核。對此，陸委會23日書面回應指，目前相關政策尚未明確，尚未收到正式申請。

而有媒體報導，旅行業界早在6月就多次向陸委會申請恢復大陸平潭定期航線，但多次被以沒有實際需求回絕。對此，陸委會表示，兩岸海上客運直航之恢復，政府相關機關會依兩岸人民交流及旅運需求與整體情勢綜合評估。

大陸文旅部今年4月底宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，並指在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。針對大陸將復航作為開放福建民眾來台的前提，陸委會此前多次表示，兩件事應單獨考量，不接受用條件交換。

陸委會副主委梁文傑7月在記者會指出，平潭航線過去常遇到台灣海峽風浪大而無法出航的問題，表示該航線需求量並不大，並強調復航與否應單獨考慮，「不會把它跟其他條件綁在一起」。