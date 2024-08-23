上詮挾CPO題材 股價走揚 19:132024/08/23 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光通訊廠上詮（3363）挾CPO題材，23日股價走揚，終場上漲4.88％，收高在172元，收復月季線，趨勢轉強，三大法人近五日合計買超1,473張。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法人分析，該公司上檔壓力在184元，支撐在156元。 《電週邊》擁機器人題材 維田爆量拉第4根漲停 《電週邊》維田7月每股盈餘0.09元 挾機器人題材漲逾5成 《生醫股》保瑞完成首個無菌針劑廠併購案 股價衝高 #上詮 #CPO #題材 #走揚 #股價 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《其他股》7月獲利年減1成 鑫科擁FOPLP題材再飆天價 11:482024/08/20 財經 永光獲利亮眼 股價逆勢攀揚 14:322024/08/21 財經 台股漲逾120點 台積電小彈4元 後市「強漲」要看3關鍵 09:022024/08/20 財經 曾年賺破億！手機代工大廠華冠明下市 股價連跌停兩天 13:132024/08/21 財經 《國際產業》輝達8天飆漲31% 黃仁勳身價登上全球第11 12:582024/08/21 財經 《其他電》今年營收拚次高 漢唐抗跌穩揚 12:182024/08/21 財經 《國際金融》外資大賣亞股 卻青眼三國買超 11:182024/08/23 財經 嫁台新…誰在買？新光金股價狂拉 終場爆126萬張天量 12:042024/08/23 財經 《國際金融》聯準會一旦降息 韓股可望追印趕台 10:482024/08/22 財經 《國際產業》M痘病毒蠢動 疫苗醫療股水漲船高 13:182024/08/20 財經 《熱門族群》美大選照亮BEAD題材 光聖、波若威直攻漲停 10:382024/08/20 財經 《電零組》Q3營運看升、H2勝H1 欣興放量勁揚 12:182024/08/22 財經 日股劇烈波動回緩 第一金投信：股價可望回穩再攻高 15:012024/08/20 財經 《盤中解析》電金無力 22300忐忑 10:582024/08/21 財經 不只瘦身！減肥神藥大降94％糖尿病風險 美藥廠股價飆了 13:252024/08/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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