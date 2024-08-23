李長庚表示，今年上半年國泰金獲利已比去年全年高，7月更是比去年全年更高，今年獲利動能，當然希望如上半年一樣強勁。下半年最矚目是美國總統大選，政策上兩組候選人有蠻大差異，對資本市場、產業會有激烈改變，國泰金在投資上會靈活調整，下半年若沒有特別大的意外，獲利有望比上半年來得更好。

李長庚指出，國泰金要「打群架」，上半年國壽受資本影響較大，加上2026年接軌要強化資本結構，因此國泰花較多精神與資源在強化資本結構與轉型，希望國壽接軌後，體質會比現在更強健，旗下所有子公司上半年營收、獲利都正成長，只要基礎建設做好、數位轉型提升，獲利是水到渠成。

會中法人關注，國泰金是否有意將配息改為半年配或季配。李長庚表示，現在沒有要改季配或半年配，主要是現在資本市場對壽險獲利影響大，因資產與負債沒有匹配，當股市震盪大、可能有資本利得空間挹注獲利，相反若股市跌、壽險子公司獲利就受影響。但2026年接軌後，因資產與負債匹配，獲利會比現在更穩定，股息穩定對投資人更好，屆時考量改為半年配或季配，會是較好的時機。

近期中信金要發起公開收購「搶」新光金，若成功將一舉超越目前是第一大的國泰金，成為第一大金控。李長庚說：「別人說要變第一名，我也不能說『不行』。」國泰金對市場併購持平常心，每一家金控策略不同，但就國家資源的角度，國內金融機構多，若可以整併，將資源轉到國家更有需要的產業，有助於國家的產業發展，國家資源配置更有效率，國泰金對於金融併購樂觀其成，同時也會砥礪自己更精進、提升競爭力。

李長庚也表示，國泰金過去動用過公開收購，2007年旗下國泰世華銀併信合社轉型的第七商銀，主要是第七商銀股東非常零散。國泰金也一直在評估可「長大」的機會，目前國泰金保險占2／3、銀行占1／3，期待銀行、保險雙核心，若兩者能平衡，對營運與獲利會更穩定，國泰金對併購沒有排斥，但不會「為併而併」，而是希望找到好策略，進行負責任的併購。