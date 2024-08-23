「AI產業鏈」主題式業績發表會除了邀請由樺漢（6414）、建準（2421）、東台（4526）、凌華（6166）、東元（1504）及光寶科（2301）等6家公司共襄盛舉外，也邀請朱師右就「人工智慧新技術發展方向與產業應用趨勢」進行專題演講。

朱師右於演講中以金融業之應用為例，舉出目前銀行業如何利用生成式AI解決行業痛點，及未來可能產生之趨勢。

樺漢發言人林沄閒表示，AI市場將逐年擴大，已在AI領域深耕多年，並投入大量資源，且有實際應用案例。樺漢的策略包括發展AI應用平台、邊緣運算、感知物聯和AI演算法等四大核心領域，並將技術應用於智慧製造、智慧城市、ESG節能減碳等方面。

他指出，未來，樺漢將透過標準化模組和訂閱制服務推廣AI解決方案，並強調與全球策略夥伴的合作來複製成功案例，提升公司的競爭力和盈利能力。

建準財務長李為仁表示，建準在全球散熱市場占有率位居第三，並以高效能、低震動、節能等技術優勢在AI伺服器領域取得領先地位。隨著AI和5G技術的發展，散熱需求大增，公司也正在布局新技術如液冷和浸沒式散熱解決方案。

李為仁說，未來將計劃擴展菲律賓工廠的產能，並預期AI伺服器的成長動能在下半年及明年將繼續增加。總體來看，建準在散熱技術上的創新和在不同市場中的戰略佈局，將使其在競爭激烈的市場中保持競爭力並實現穩定成長。

東台副總嚴璐表示，隨著全球工具機市場競爭加劇，特別是來自日本、中國大陸及印度的競爭壓力，將重點放眼AI、自動化及半導體領域的轉型發展。聚焦在航太、汽車、醫療及電子半導體產業，未來將透過併購及合作夥伴關係，擴大在歐洲、東南亞等市場的影響力。

此外，嚴璐強調，東台積極推動積層製造技術，特別是在牙科及半導體領域，期望透過新技術提升市場競爭力，並在全球工具機市場中維持領先地位。

凌華總經理黃怡暾表示，未來策略聚焦於AI及邊緣運算領域，特別是通過與友達的合作，深化顯示技術與計算技術的結合。已在AI伺服器領域佈局，並計劃擴大其在自動化、半導體製造及智慧城市中的應用。

凌華還展示了在自主化機器人領域的成功案例，標誌著其在工業AI應用方面的深入探索。未來將致力於推動智慧化與節能技術的結合，以迎接下一波市場的快速成長。

東元發言人簡世雄表示，未來3年的策略聚焦於提升核心競爭力、擴大高毛利產品與高潛力業務，同時透過併購快速進入市場。公司計劃在北美和東南亞市場加強佈局，並推動能源轉型、電氣化及節能減碳的發展。

東元也強調，將通過內部管理制度的改善及強化專案管理，轉型為客戶提供全面解決方案的供應商，以提升市場競爭力。。

光寶科投資人關係資深處長王玉玲表示，上半年積極推動營運調整，核心事業如雲端運算電源、光電半導體等均有顯著成長。目前集中資源投入研發以進入新賽道，持續聚焦在雲端運算、節能運輸及高效能基礎設施等新興領域，專注於打造中長期營收成長動能。

此外，光寶科並通過策略投資及併購如Cosel及Dialight等來提升業務規模。未來將集中於高市場門檻及長產品生命周期的領域，以期提升長期營運動能及獲利能力。