已故前民進黨主席施明德《我只帶來信心》新書今舉行發表會，藍綠「老」政治人物齊聚一堂，前立法院長王金平以當事人身份，訴說當年「九月政爭」及「太陽花事件」時發表的談話，給予他在政治生涯最煩擾的時候，十分窩心的精神支援力量，深深感謝。

時報出版社今天為施明德舉行新書發表會，邀請監察院長陳菊、前立法院長王金平、外交部長林佳龍、前台北市長郝龍斌、前台大校長管中閔、資深媒體人陳文茜出席致詞，還包括當年跟施明德有革命情感的張溫鷹、張富忠等人。

王金平致詞提到，回想1992年底，施明德在台南市當選第二屆立法委員。與金平在93年2月1日在立法院同日宣誓就任立法委員，從此歷經第2、3、4屆九年的時間在立法院共同為民喉舌，他非常重視這段不平凡時代的同事之誼。

他提到，2013年9月6日的特偵組記者會，引發了「九月政爭」。對於此事件，施明德在出席見證台灣民主系列論壇時發表看法，施明德認為，正義不該是片面的，公理也不是只有站在握有權力的一方，希望馬總統辭去國民黨主席之職。

他說，施明德認為，馬總統與行政院長江宜樺破壞憲政體制，但民眾不容許總統顛覆權力分立原則及以黨亂政。

王金平繼續說，2014年太陽花學運時施明德先生憤慨發出「敬告馬江政府」四點聲明，批評馬英九總統「違憲濫權、形同獨裁」。

他表示，這兩項行動給予金平在政治生涯最煩擾的時候，十分窩心的精神支援力量，讓金平深深感謝。