新北市教育局每年皆會採購畢業禮物致贈全市約3萬名幼兒園畢業生，不過新北市議員彭佳芸指出，近期陸續接獲家長反映，表示今年致贈的環保餐盒品質不佳，使用沒幾次就碎裂、湯匙設計不良等；教育局回應，若正常使用後因原物品瑕疵導致破損，皆立即請廠商協助更換處理。

彭佳芸表示，家長普遍反映新北市幼兒園畢業贈品品質非常不佳，小學都還沒開學，就發生多起餐盒碎裂的情況，另外隨餐盒附的環保湯匙，竟然是適合新生兒食用副食品時的大小，還有餐盒蓋無法密合的問題。

彭佳芸認為，致贈環保餐盒原為美意一樁，但是竹纖維材質耐熱度較差，不能進微波爐、烤箱、烘碗機甚至電鍋和蒸汽消毒鍋都會增加損壞風險，清洗上也不能使用菜瓜布刷洗，材質老化也較為迅速，市府也應該儘速查明，是採購品質控管不佳還是當初在選擇材質上就沒有考量到幼生的使用習慣及材質特性。

教育局回應，今年致贈公私立幼兒園畢業禮物以環保永續及減塑為主軸，特別贈送餐具組及辭典，其中餐具組有便當盒、湯碗及湯匙，皆採用天然竹纖維材質，整份餐具組禮品皆通過安全檢驗，且符合食品器具容器包裝衛生標準，不含塑膠、甲醛或6P有害物質，全程台灣製造。

教育局強調，竹纖維餐具組具有一定的強度和耐用性，若於正常使用後因原物品瑕疵導致破損，皆立即請廠商協助更換處理，而餐具組品項大小及材質之選擇，也會彙整相關建議納入未來辦理畢業禮品的評估研議。