大手筆！新新併拍板隔天，中信金23日召開臨時董事會，拍板公開收購價格，擬以換股搭配現金方式，約為每股14.55元收購新光金，若收購率能達51％，股票及現金價值高達1314億元，將在下周一到金管會遞件，按照現行法規，送件後15日金管會未否決就可啟動收購，由於中信金開價高於台新金的11.72元（以台新金今日股價19.4元換算），已讓新新併能否順利成案出現重大變數，更考驗金管會態度。

台新金與新光金22日拍板「新新併」換股比例，在消息傳出前，中信金20日緊急召開臨時董事會宣布啟動敵意併購，強調其目標是邁向國際，打造國家隊實力的金融控股公司，認為轉投資新光金 將產生極大綜效，同時創造中信金、新光金股東更大價值，其公開搶親此舉，已為新新併增添變數，出價高低更影響新新併是否破局。

中信金總經理高麗雪表示，經財務顧問建議，新光金控每股合理收購價為每股14.55元，並通過提高本案收購比例，上限從原25％提高為51％，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性，合併後將成為臺灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

中信金提出的公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元，以取得新光金控10％至51％股權，以中信金控近3日股價約每股新臺幣33.4元為基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元。

高麗雪表示，中信金控總資產達8.38兆元，總市值達新臺幣6,494億元，較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健，也相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。

高麗雪重申，中信金控董事會相信，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要，期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。