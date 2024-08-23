凌晨時分，海鋒大隊派遣機動飛彈車車組，戰術機動至九鵬基地。（記者黃迪明攝）

海鋒大隊射擊「雄風二型飛彈」，驗證制海作戰能力。（記者黃迪明攝）

國軍113年「精準飛彈射擊」今（23）日持續於中科院九鵬基地及東部海、空域進行，包括海軍海鋒大隊射擊「雄風二型飛彈」、富江軍艦射擊「雄風三型飛彈」等；空軍則由幻象2000戰機、IDF戰機、F-16戰機射擊雲母飛彈、天劍二型飛彈及AIM-120中程空對空飛彈，驗證訓練成效。

此次「精準飛彈射擊」以實戰場景訓練各層級「去中心化運作」為重點，驗證聯合防空及制海作戰能力。

凌晨時刻，正當國人熟睡之際，海鋒大隊接獲命令，即派遣機動飛彈車車組，戰術機動至九鵬基地，全程由戒護兵力掩護，於陣地迅速執行射擊前整備，官兵以熟稔動作，完成飛彈車放列，待命射擊。

「飛彈發射！」官兵運用指管、雷達系統，監控、搜索海面目標，鎖定後按下發射鈕，剎那間「雄風二型飛彈」噴出熾熱尾焰高速離架，朝視距外靶船飛去，展現精實訓練成果。

此外，海軍光六飛彈快艇昨日也於東部外海，分別實施射擊及驗證海巡平戰轉換作業，確保戰時可有效納入國軍防衛作戰序列。