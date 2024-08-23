台南是六都唯一沒有國際標準游泳池的城市，去年、明年接連承辦全國賽事卻須向外縣市借場地，跨黨派議員同聲爭取設置國際標準游泳池。台南市政府體育局23日表示，擬優先選址「安平區公13（附）公園用地」，後續將向中央爭取經費，並辦理先期規畫作業及都市計畫變更等計畫取得用地許可。

體育局表示，台南市現有共計10座公有游泳池，未來還有仁德全民運動館游泳池加入，同時亦有崇明國中、麻豆國中、大成國中等9所國中小泳池對外開放，但目前場地規格均未符合國際競賽標準，無法滿足國手及三級訓練使用，體育界人士積極爭取設置符合競賽規範場地。

台南市去年全運會游泳項目台南獲得3銀4銅、全中運獲10金11銀1銅；今年亞洲分齡賽國家隊游泳選手中，台南共獲1金9銀5銅，今年全中運也得到8金8銀1銅，成績堪稱近30年來最佳，但苦無國際標準泳池，選手無法好好訓練。

市長黃偉哲表示，台南市游泳項目屢獲佳績，市府也希望提升選手的訓練環境能達到國際水準。由於國際標準泳池所需土地面積及經費十分可觀，市府積極盤點適合用地後，與台南市體育總會及泳界人士研商國際泳池設置要點後，從7處評估用地擬以「安平區公13（附）公園用地」為優先選址。

體育局表示，積極盤點國際游泳池選址及相關規畫，初步擇定位於華平路上的安平區公13（附）公園用地，面積約2.52公頃，區位交通便利，面積大小適當且為市有地，不需額外土地取得費用，優先以此區域規畫設置國際泳池，選址地點也已與游泳委員會取得共識。