陳柏誠表示，基本上銀行承作房貸等業務，在授信審查時都會審慎評估。
根據主管機關詢問調查，各銀行都回覆沒有所謂「限貸令」，且央行也已說明，籲請銀行針對不動產貸款總量進行的自主管理措施不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求及都更危老。
陳柏誠強調，政府推出新青安房貸政策，就是要強化對無自有住宅民眾的協助，這方面的協助政策不會受影響，也會繼續辦理，只是要求銀行授信過程要審慎。
銀行限貸令是否排擠新青安？財政部23日給答案。國庫署署長陳柏誠表示，對無自有住宅家庭的協助「絕對不會受影響」，新青安會繼續辦理。
陳柏誠表示，基本上銀行承作房貸等業務，在授信審查時都會審慎評估。
根據主管機關詢問調查，各銀行都回覆沒有所謂「限貸令」，且央行也已說明，籲請銀行針對不動產貸款總量進行的自主管理措施不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求及都更危老。
陳柏誠強調，政府推出新青安房貸政策，就是要強化對無自有住宅民眾的協助，這方面的協助政策不會受影響，也會繼續辦理，只是要求銀行授信過程要審慎。
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