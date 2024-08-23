根據央行公布，7月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降至5.22％及6.2％，主因外資淨匯出所致。累計前七月M1B及M2平均年增率則分別為4.83％及5.96％。

外資7月賣超創2011年以來同期最大，連帶讓散戶跟著先撤出，證券劃撥存款餘額連二月下滑。但根據央行統計，7月台股月平均股價仍來到23,240點仍創史上新高，單月股票市場融資餘額達4,701億元，則續創2008年6月以來新高。

央行官員說明，雖然月平均股價指數及融資餘額持續上揚，但若從日資料來判讀就比較清楚，其實7月大盤開始下跌時，股價指數及融資餘額也都呈現下降，尤其，融資餘額在7月中開始下降，到目前8月以來，每日餘額已降到更低。

官員進一步表示，去年第三季以來，人工智慧（AI）科技類股有很大一波漲幅，投資人開始獲利了結，股市7月漲多拉回，後又因美國經濟展望不佳，引發經濟放緩疑慮，加上8月初日圓套利平倉，導致市場對風險性資產信心崩跌，就連巴菲特也大減蘋果持股，但台股及國際股市歷經修正後即速迅反彈，目前市場悲觀情緒已逐漸消散，國內整體金融市場資金充裕，足以支應經濟活動所需。

而從台股交易比重來看，7月因僑外法人（外資）比重降至32.5％，連帶使本國自然人（散戶）占比提升為54.1％，本國法人（內資）則升為13.4％，內資持續撐起台股。

至於外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，7月回升至2,354億元，但年減幅達15.58％。官員分析，主因今年7月上市櫃現金股利僅7,583.1億元，去年則有9,913.9億元，外資領到股利減少，因而呈現減少。

另，7月包括活存達24.5兆元、定存及定儲達18.8兆元，以及外匯存款9.3兆元，均創下新歷史新高紀錄，官員認為，主因台灣經濟體規模慢慢擴大，國內生產毛額（GDP）一年將近20多兆、逐漸成長。