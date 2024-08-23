今年暑假高雄有非常多活動，像是有2024高雄海洋派對、2024大港閱冰以及棧貳庫COOL遊涼夏玩水節等，甚至2024高雄巨蛋秋季旅展也自23日起開跑，想必已經讓旅人們的暑假非常充實，高雄承億酒店也抓緊暑假尾聲推出收心計畫，即日起至9月2日限時開放預訂，若在9月10日前入住還可享4人入住免加價，不僅能讓旅人在暑假尾聲劃下滿足的句點，且可入住日期還拉長至11月29日，方便旅人現在就能預訂秋季療癒之旅；另外，承億酒店在暑假尾聲還準備超精彩的「國標舞快閃表演」，將在27日登場，預計現場將會有50位國內外國標舞好手帶來快閃演出，邀請高雄在地人與世界各地旅客一同來共襄盛舉，享受這場全台唯一又超精彩的國標舞快閃表演。

承億酒店擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池，自2022年開幕以來話題不斷，成為許多旅人來到高雄的第一住宿首選！來到暑假尾聲，差不多也該準備收心了，承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴｜好友住房專案」，即日起至2024年9月2日開放限時預訂。

本次承億酒店LINE好友限定「抓住暑假尾巴｜好友住房專案」，可享雙人入住4999元起（不含早餐），且可入住日期為即日起至2024年11月29日，無論是旅人想抓緊暑假最後時間出門玩一波，或是預約即將到來的秋季療癒之旅都可以﹔不僅如此，承億酒店再加碼，若在9月10日前入住，再享4人入住不加價，如需早餐可現場加購。

承億酒店總經理洪若宸表示：「承億酒店以亞洲新灣區的文化客廳為主題打造都市叢林內的城市度假村，館內不僅有SPA、書店、無邊際泳池及數場在地體驗課程，飯店樓下還有電影院，邀請國內外旅客為自己預訂一場2024下半年的休閒旅程，好好與自己對話。」

暑假尾聲承億酒店除了祭出「抓住暑假尾巴｜好友住房專案」之外，更與2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站合作，將於27日下午4點於承億酒店1樓廣場帶來超精彩的國標舞快閃表演，邀請50位國內外國標舞好手，分為單人組與雙人組，場面非常浩大，能讓高雄在地人與來自世界各地的旅客搶先在2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站正式開跑前搶先一睹國標舞的風采。