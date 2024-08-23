根據公告，諾貝爾有意以3.63億投資專品醫療器材的藥局通路業務，取得旗下藥局通路業

務的公司（包括但不限於專品醫療器材公司）55％以上之股權。

另外，也規畫以2.1億投資合康連鎖藥局通路業務公司（不限於合康生活或嘉鴻健康）70％以上股權。

楊宏培表示，因應樂齡市場商機崛起，諾貝兒加速佈局藥局版圖，提升營運競爭力與未來發展。

諾貝兒是在2023年4月由明基佳世達分兩階段入股，除先以每股150元、合計7.5 億元參與諾貝兒私募增資案，取得14.27％股權後，再以公開收購方 式購買諾貝兒普通股，每股收購價210元，總計佳世達砸下約18億元 ，持有諾貝兒增資後 28.54％股權。董事長楊宏培，也是 明基佳世達集團醫療事業群總經理。

楊宏培表示，諾貝兒旗下的丁丁藥局從婦嬰用品起家，近來業務擴展至樂齡、長照及居家醫材產品，以滿足高齡社會的多元需求，為消費者帶來更優質的健康生活體驗。

丁丁藥局近年積極整合藥局上下游相關產業，陸續與虹韻聽力、明基健康生活等相關企業合作。同時，持續優化現有事業，提升每家門市的坪效，提高整體營運效益，提供從嬰兒、熟齡族到銀髮族的一站式安心服務。

丁丁藥局將啟動展店和策略性投資的雙引擎成長計劃，進一步擴大市場佔有率，目前也結合商場零售策略，推動聽力店中店及家樂福店中店模式，開創全新商業模式，加速藥局通路的開發與轉型，為顧客帶來更豐富、多元的購物體驗。