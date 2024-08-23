台北市電動車眾多，雖然火災機率不高，但若是發生火燒車，車用鋰電池起火將難以撲滅，為此台北市長蔣萬安針對電動車和鋰電池安全管理做出4項裁示，包括市府所轄室內停車場全面設置滅火毯、研議充電上限為80％至90％，設置熱顯像自動儀灑水系統以及制定救災SOP並辦理示範救災演練，強調台北市「要走在前面」。

北市建管處表示，充電樁設置在集合住宅地下室停車空間，過去國土署曾研議是否用《公寓大廈管理條例規範》，設置防火區畫以阻隔火勢，但目前還在研議法條，未來應該會納入公《寓大廈管理條例》中，強化充電樁在地下室的使用安全。

消防專家陳崇賢則指出，充電樁比較頭痛是設在建築物內的防火區畫要修法，同時也涉及到人民權利的問題，但公有停車場可以先做，例如減少危害因子、充電限制上限80％等，民營的部分只能先做行政指導，但至少公有先做，再用道德勸說其它停車場。

蔣萬安強調，雖然很多事項都要跟中央持續討論、透過中央制定明確的法規、標準，台北市的電動車以及充電樁，數量在全國範圍內數一數二的多，再加上室內停車場在都會區相當密集，台北市很多時候需要走在最前面，由公而私、由內而外帶頭推動。

第1為北市公有停車場全面設置防火毯，蔣萬安提到國外已經有將設置防火毯比照AED為標準配置，將請交通局、產發局以及停管處研擬，針對台北市政府所轄的室內停車場先全面設置防火毯。

第2為室內停車場限定電動車充電上限，蔣萬安指出，參考韓國的作法，限制室內停車場或是公有停車場，電動車充電最高只能充至80％或90％，鋰電池不得充滿，也請相關單位研擬規定的可行性。

第3則是導入防災科技；蔣萬安提到許多國際城市，包括新北市已經選定示範停車場設置「熱顯像自動儀灑水系統」，透過熱顯像儀發現溫度升溫後，可自動灑水滅火並通報，未來也將選定公有停車場進行示範。

第4為制定鋰電池、電動車管理SOP；蔣萬安指示應跨局處針對離電池、電動車以及充電樁做更細部的討論，並持續收集國外最新的管理資訊，同時研擬若發生電動車、鋰電池起火時，各局處該如何分工救災，同時也盡快展開實際的示範救災演練。