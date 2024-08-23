「2024桃園啤酒節－JAZZ藝起搖擺」活動，23至24日連續2日下午4點在桃園藝文廣場開場，現場除邀集滷味、甜點美食、精釀啤酒等上百家特色業者進駐外，現場直接抽獎送豪禮，包含機票、電動機車、禮券，福袋等好禮，讓大家在享用美食啤酒、聽音樂餘，還能帶走豐厚禮品。

隨著詐騙手法不斷推陳出新，詐騙事件的猖獗程度也愈加嚴重，許多人因此遭受財產損失。為了積極推廣反詐騙的意識，桃園市政府特別選擇「2024桃園啤酒節」活動作為宣導的現場，由張善政市長抽出8位幸運兒以「有獎徵答」方式讓更多民眾了解如何防詐，大獎獎項包含市值15萬6000元的「法國6天5夜雙人自由行」、8萬6400元的「東南亞航線雙人來回機票」以及8萬元的「日本大阪5天4夜雙人自由行」，總獎項市值約新臺幣80萬元，也為活動帶來可觀的人潮錢潮。

現場的攤位提供了多種多樣的商品，涵蓋了酒類、美食、甜點及各式飲品，應有盡有。其中包括了知名的「百威啤酒」、「Tiger虎牌啤酒」和「掌門精釀啤酒」，以及桃園本地的精釀啤酒廠像是「醇金酒藏」、「后街精釀商行」和「紅點手工鮮釀啤酒」，除多款啤酒外，現場還有美味的滷味、炸雞、串燒等各式美食，即使是不喝酒的人也能在這裡享受到各種美味，為方便民眾按圖索驥，現場發放活動褶頁，共分4大主題區，分別為玩啤Cheers一下（精釀啤酒）、調啤Cheers一下（商業啤酒）、好味Yum一下（美食區）、甜甜Yum一下（甜食區）。

活動每小時安排啤酒節乾杯歌，音樂響起，讓現場民眾跟著吼唱八三一的「乾啦乾啦」，並邀身旁的親友們共同碰杯，豪放暢飲，將啤酒節氣息提升至最高潮，也讓民眾體驗慕尼黑啤酒節乾杯盛況。此外，每晚9點到10點是HappyHour歡樂時光，屆時將推出獨家優惠，讓大家有機會以更優惠的價格享用自己喜愛的啤酒！

今年結合爵士、電子與嘻哈等音樂類型，打造最Chill的啤酒節，8月23日除了有知名DJ QUEENA及學生社團演出之外，還邀請到Skyline天際線融合爵士樂團、杜郢POLO、艾蜜莉AMILI帶來精采的演出，8月24日則有Gigi羅棋纓、日出之前Before Sunrise、Quanzo、林潔心等人氣歌手接力熱唱，一路從白天到夜晚不間斷，要陪歌朋友嗨翻活動現場。

桃園市政府經發局局長張誠表示，為輔導桃園市啤酒產業，市府將規畫3大策略來推廣，包括「舉辦主題活動」、「提升業者專業能力」及「輔導業者資源整合」，首先推動的策略是辦理節慶式的啤酒節活動，除了創造業者實質績效外，還要打響業者知名度，接續推動的是輔導業者能力再升級，透過「桃金獎-桃園市第1屆精釀啤酒公開賽」，比照國際競賽標準，扶植桃園市精釀啤酒業者未來爭取國外獎項行銷世界，最後將辦理各式「產業媒合會」串連啤酒業者上、下游業者，透過多方資源整合及跨域合作，重新審視及定義啤酒產業，並運用科技力逐步打造啤酒產業生態圈。

接續上場的「2024High龜山啤酒搖滾音樂節」在8月31日於桃園酒廠舉辦，今年以「海盜傳奇」為主題，融入了北海小英雄的「航海冒險」及日本動漫航海王的「海盜故事」，現場規劃9大主題，歡迎美食、啤酒的愛好者一起來High翻龜山。

更多「2024桃園啤酒節」活動詳情請上「桃味遊樂園」、「桃好您的心」FB粉絲團，或桃園休閒美食活動網站查詢：https://www.taoyuanfood.com.tw/。

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