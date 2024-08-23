適逢台北建城140周年，台北市文化局23日舉行「漫畫裡的台北少年人－台北漫畫城市特展」開幕記者會，展覽將於24日至9月8日在龍山文創基地登場。台北市長蔣萬安表示，希望藉由漫畫形式，達成跨世代、跨文化的溝通橋梁，也讓民眾更加了解台北這座城市。

蔣萬安說，漫畫不僅是一種藝術表現形式，更是一種跨世代、跨文化的溝通橋梁，自己從小就是漫畫的愛好者，高中時期印象最深刻的是一部台灣漫畫《Young Guns》，不僅有高中校園生活，還結合中華職棒元素，令他回憶起那個時代，並分享日前透過《海賊王》台詞與日本友人交流，也穫良好回應。

蔣萬安表示，希望透過漫畫形式，讓市民更深入了解台北這座城市的歷史與文化，並強調在這140年的歷程中，台北始終不斷突破創新，不僅將傳統文化與現代創新相結合，更結合時尚與科技，使得城市充滿活力與想象力，此次展覽展現一路走來的精彩旅程。

文化局表示，展覽將同步推出8場台漫聖地巡禮巴士、4場簽書座談活動，以及期間限定線上書展等系列活動，並聯合市內19個合作場域舉行集點活動，只要集滿3款不同的戳章就可換好禮。

文化局補充，24及31日下午邀請台灣漫畫家清水、左萱、簡嘉誠、韋宗成、常勝分享，為何選擇台北作為漫畫場景及心中的台北私房景點，並一同走訪漫畫中的真實場景。此外，將與雙層觀光巴士合作，推出「台漫聖地巡禮－雙層觀光巴士導覽」，民眾可沿途瀏覽特展中所有台北漫畫景點，並將隨車安排專人解說。