盛投信台股投資研究團隊表示，目前各項指標看來，美國經濟進入失速衰退的機率低，聯準會委員也普遍為就業市場穩健背書，且觀察上周發表談話委員只有兩位提及對通膨的擔憂，與7月FOMC會議結果相同，顯示聯準會重心轉向就業市場，故只要通膨不大幅偏離通往2％路線，降息循環將開啟，輔以企業獲利和經濟成長支撐，有望帶動股市表現。

產業焦點方面，下半年將進入電子旺季，資金及市場焦點持續放在蘋概股、AI 及半導體概念股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價持續有表現機會。

日盛投信台股投資研究團隊指出，第二季財報中，多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升，主因產品組合優化、匯率有利，全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升，北美四大CSP持續加大資本支出於AI伺服器計畫不變，以因應： 一、AI軍備競賽；二、大規模語言訓練模型LLM更新頻率縮短，需更多AI GPU支援此發展時程；三、AI的加入對雲端服務帶來綜效，帶來正向現金淨流入，下游客戶的投資報酬率提升，帶動AI伺服器投資的持續性與力度。