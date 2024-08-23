One Piece航海王卡牌對戰遊戲（OPCG）即將迎來兩周年，近期One Piece航海王卡牌遊戲也即將推出全新第九彈強化補充包「OP09強化補充包－新世界的皇帝」，將於8月31日上午11點「台隆手創館」板橋大遠百快閃店開賣。

One Piece航海王卡牌遊戲即將推出全新第九彈強化補充包「OP09強化補充包－新世界的皇帝」。（台隆手創館提供）

「OP09強化補充包－新世界的皇帝」是最新卡牌的系列補充包，新卡牌將扣合人氣漫畫航海王的劇情，推出以主角魯夫等人為首的新海上四皇：將高費用角色快速登場來左右戰局「巴奇」、將惡魔果實能力者無力化「馬歇爾．D．蒂其」、使用當今最強霸氣加強防禦並弱化對手進攻「傑克」、如同尼卡一般自由的戰鬥「蒙其．D．魯夫」。

航海王卡牌遊戲自2022年發行至今，已經是成長最快速也最受矚目的日系集換式卡牌遊戲（TCG）。迄今除推出各式牌組、補充包商品外，也有諸多精美卡冊與周邊商品，是眾多玩家與收藏家們心目中的熱門遊戲。為了讓更多玩家能夠體驗對戰樂趣，台隆手創館表示發售日將會有排隊規範與限購數量。