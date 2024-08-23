汪小菲與新歡Mandy（馬筱梅）結婚後，兩人的一舉一動時常受到討論，尤其Mandy更是備受網友關注。不過，兩人上個月結束歐洲的蜜月旅行，一路上相當奢華，網路上卻傳出Mandy才結識汪小菲10個月就花掉800萬人民幣（約新台幣3600萬元），讓天天直播賣貨的張蘭相當不滿；對此，張蘭也在直播中回應，還曬出手中昂貴名錶稱：「都在這呢」。

張蘭日前在直播時表示，有網友問她媳婦花了多少萬，聽到關鍵問題的她，立刻高舉右手，曬出手腕上的名錶，透露該錶是汪小菲去歐洲蜜月，Mandy為她特地到瑞士挑選的禮物，並回擊酸民：「問我們媳婦花了多少萬，在這呢！」

Mandy被傳花汪小菲800萬人民幣。（圖／微博 芒果撈小萌主）

張蘭公布Mandy送的名錶品牌。（圖／微博 芒果撈小萌主）

隨後張蘭還問網友是否看出什麼品牌，讓身旁助理都還上去瞧一眼，結果鏡頭外的工作人員瘋狂提示「百」，現場瞬間驚呼聲不斷，後來張蘭又補充說：「百達……」顯然是在指「手錶之王」的瑞士名牌「百達翡麗」，張蘭收了媳婦如此價值不菲的禮物，也怪不得對Mandy很是滿意。

影片曝光後，引來不少網友熱烈回應，「這手錶真亮，Mandy真是貼心」、「都是汪小菲錢包一分一分賺出來的啊」、「Mandy借花獻佛，用張蘭賺的錢禮物給張蘭充門面」、「Mandy也算有心，出去玩還帶回禮物，這細節是做足了」、「這百達翡麗也是不容易」。