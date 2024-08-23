台北一名男子阿德（化名），指控妻子小美（化名）與國小同學阿忠（化名）外遇，2人互傳曖昧簡訊，互相傳送濕潤女性內褲照片、生殖器照片，並發生性行為，因此向阿忠求償50萬元精神撫慰金，士林地院審理後作出判決，要求阿忠賠償30萬元。可上訴。

阿德指控，阿忠在其配偶小美（於112年5月3日逝世）生前，與小美進行多次煽情對話並發生性行為；阿德發現小美手機中存有她與阿忠LINE對話紀錄，小美訊息顯示「那天隔音效果很不好，害我不敢叫出來」、「相見真恨晚、幸好功能都還很好」、「性生活美滿，每天都可以來一次」，阿忠回「讓你永保青春美麗，阿伯會受不了」，這些行為對其造成了極大的精神痛苦，因此提出50萬元的賠償要求。

阿德還提供鹹濕簡訊，「好想和妳一起洗！」、「還有幫你洗大**」、「真的？快受不了啦！」、「有濕了嗎？」、「褲底濕了一大片，該換內褲了。」、「我也有點濕潤」、「是喔，讓我用舌頭幫妳舔乾它。」、「妳壞壞！真想用肉棒敲打妳。」、「我們就是神鵰俠侶」、「姑姑！今天有舒服嗎？」、「過兒！很舒服！」、「改天我會加倍讓飛上天去。」、「你不用吃藥，但願我是你的回春藥。好想摸一下」、「聽說噴水香腸很好吃」、「如妳會噴水；我把它吸乾。」、「又硬起來了！討厭！」、「說得好！到時一瀉千里。」、「我也被你搞濕了，你也是我的心靈醫師，性學大師」、「我知道很難為了妳，幫我啃雞腿。」、「記得妳說過：不要！不要！不要停呀！」、「下次讓妳噴水，飛上天去。」。

阿忠則辯稱，與小美的聯繫僅限於網路聊天，並未發生實際性行為。阿忠強調，這些對話內容只是普通的聊天，不具實質性質。

法院經審理認定，阿忠與小美間的交流已逾越普通朋友範疇，並確有性交行為，對阿德造成了精神上的傷害。考量案件的具體情況，包括侵害期間、方式、結果以及雙方的社會地位和經濟狀況，法院認為阿德要求的50萬元慰撫金過高，最終判決阿忠支付30萬元作為賠償。可上訴。